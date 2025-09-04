عمر متولي: "عادل إمام كان زملكاوي عندًا.. ومع الوقت بقى أهلاوي"

كتبت- نوران أسامة:

كشف الفنان عمر متولي عن علاقة والده الراحل الفنان مصطفى متولي والفنان عادل إمام بكرة القدم.

وقال عمر، خلال لقائه ببرنامج "في الاستاد" على إذاعة "نجوم أف إم": "والدي كان بيحب الكورة جدًا، وأنا حبيت النادي الأهلي بسببه.. كنت أصحى ألاقيه قاعد بيتفرج على ماتش الأهلي، وجنبه التليفون الأرضي، وكل هَمسة في الملعب يتصل بالفنان صلاح السعدني، ويقعدوا يتفرجوا مع بعض 90 دقيقة".

وأضاف: الزعيم عادل إمام لم يكن مهتمًا بكرة القدم في البداية، لكنه كان يقول إنه زملكاوي "عِندًا" فقط، موضحًا: "عادل إمام كان زملكاوي زمان عِندًا لأنه ملوش في الكورة، لكن مع الوقت بقى يتابع، ولقى ابنه رامي وهو طفل بيهتف أهلي.. أهلي من غير ما حد يعلّمه، فحب الأهلي جدًا، وبقى أهلاوي، بعدها بطل يقول هو أهلاوي ولا زملكاوي عشان محدش يزعل".

يذكر أن آخر أعمال عمر متولي كان فيلم "بنسيون دلال"،بطولة بيومي فؤاد وعمر متولي، غادة طلعت، ومحمود حافظ ووليد فواز ومحمد رضوان وطاهر ابو ليلة و ابرام سمير وأسامة السيد الشهير بميكا وخالد سرحان و امجد الحجار، ومن إخراج شادي الرملي.

اقرأ أيضًا:

غزالة".. عبير صبري تخطف الأنظار في أحدث ظهور (صور)

هكذا علقت ماجدة خير الله على تشابه فيلم "الهنا اللي أنا فيه" مع "امرأة زوجي"

خالد سليم يهنئ جمهوره بمناسبة المولد النبوي الشريف

شيء طبيعي وموجود.. أسيل عمران تكشف سبب تجميد بويضاتها