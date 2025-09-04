إعلان

خالد سليم يهنئ جمهوره بمناسبة المولد النبوي الشريف

11:39 ص الخميس 04 سبتمبر 2025
    خالد سليم (3)
    خالد سليم
كتبت- نوران أسامة:

هنأ الفنان خالد سليم جمهوره ومحبيه بمناسبة المولد النبوي الشريف التي تحل ذكراه اليوم الخميس 4 سبتمبر.

ونشر "سليم" صورة له عبر حسابه الخاص بموقع "إنستجرام"، وكتب: "كل سنة وأنتم طيبين بمناسبة المولد النبوي الشريف".

يُذكر أن خالد سليم شارك مؤخرًا في موسم دراما رمضان 2025 من خلال مسلسل "وتقابل حبيب"، وهو من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد الخبيري، وبطولة ياسمين عبدالعزيز، كريم فهمي، نيكول سابا، خالد سليم، صلاح عبدالله، بسنت شوقي، ومحمود عمرو ياسين، ومن إنتاج تامر مرسي.

