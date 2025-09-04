كتبت- منال الجيوشي

تتواصل فعاليات الدورة الثانية والثلاثين من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، حيث يشهد اليوم الثالث من الفعاليات الموافق الخميس 4 سبتمبر، مجموعة ثرية من الورش التدريبية والندوات الفكرية والعروض المسرحية التي تجمع بين الإبداع والتجريب والمواهب المسرحية من مختلف دول العالم.

تنطلق الورش التدريبية من الساعة 11 صباحًا وحتى 7:30 مساءً، وتشمل ورشة الأداء التوافقي مع أندرو مكاريان من أمريكا، وورشة الأداء الحركي مع شوميدي من اليابان، وورشة ديناميكية العمل الجماعي مع ألكسندر كازازو من بولندا، وورشة الذكاء الاصطناعي في التصميم المسرحي مع جون هوي من أمريكا، وورشة فن المكياج والتنكّر مع إسلام عباس من مصر، والتي تُقام بالإسكندرية.

أما الندوات الفكرية فتُعقد بالمجلس الأعلى للثقافة على ثلاث جلسات، تبدأ الأولى في العاشرة صباحًا تحت عنوان “المسرح والذكاء الاصطناعي” ويديرها أ.د. خالد أمين من المغرب، ويشارك فيها البرت لاج وتريست جوست وتوماس إبرمر من ألمانيا، وكاتيا هورزن من إنجلترا.

فيما تنطلق الجلسة الثانية في الثانية عشرة والنصف ظهرًا تحت عنوان “المسرح والتنمية المستدامة” وتديرها أ.د. دينا أمين من مصر، بمشاركة هايدي ويلي من ألمانيا، وجيليانا كاميانا من أمريكا، وهاندان سانتا من تركيا.

وتُختتم الندوات في الثانية والنصف ظهرًا بالجلسة الثالثة تحت عنوان “تجارب مسرحية معاصرة” وتديرها د. سامية يحيى الطاهر عبد الله من مصر، ويشارك فيها سافاس باستاليديس من اليونان، وإيفين ميدينيس من صربيا، وإينا كريستينا جريجوريسكو من رومانيا.

وتبدأ العروض المسرحية في السادسة مساءً بمسرحية “عطيل ويبعد” من تونس على مسرح السلام، ويليها العرض المشترك “Y Recuerda Tichangoshaina… An Encounter of Cultures” من الولايات المتحدة وزيمبابوي وكولومبيا على مسرح الطليعة (قاعة صلاح عبد الصبور).

كما يُعرض “سيرك” من العراق على مسرح ميامي، و”هل تراني الآن” من مصر بالمعهد العالي للفنون المسرحية، و”الساعة التاسعة” من قطر على مسرح السامر، ويُختتم اليوم بمسرحية “الجريمة والعقاب” من مصر على مسرح نهاد صليحة.