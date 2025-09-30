بالصور.. حمادة بركات يستقبل المُعزّين في وفاة والدته

تصوير / محمود بكار:

أقيم مساء اليوم الثلاثاء، عزاء والدة الفنان حمادة بركات، بمسجد أسد بن الفرات بشارع التحرير منطقة الدقي.

وكان في استقبال الوافدين على العزاء الفنان حمادة بركات الذي ظهر متأثرا بوفاة والدته وسط مواساة الأهل والأصدقاء.

حرص حمادة بركات على استقبال المعزين من الأصدقاء والمقربين وأفراد الأسرة، الذين جاءوا لمواساته في وفاة والدته.

أعلن الفنان حمادة بركات وفاة والدته يوم الأحد الماضي، وذلك عبر حسابه على موقع "فيسبوك"، وكتب: "اليوم اللي كنت خايف منه طول عمري، أمي في ذمة الله، أرجو الدعاء لها بالرحمة والمغفرة".

يذكر أن الفنان حمادة بركات شارك في عدد من الأعمال الدرامية المميزة، وكان من أبرز أدواره مشاركته في المسلسل الشهير "الكبير أوي" إلى جانب النجم أحمد مكي.

اقرأ أيضا..

"رقص وشقاوة".. بالصور مينا مسعود وإميلي شاه في شهر العسل

مروة صبري بعد زواج رانيا يوسف: "فرحنالك من قلبي .. بس ماتغنيش"