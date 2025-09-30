صور وفيديو.. ياسمين صبري عارضة أزياء في باريس

بينهم رانيا يوسف وياسمين صبري وأحمد فهمي.. 20 صورة لنجوم الفن مع حيواناتهم

شاركت الفنانة ياسمين صبري في عرض أزياء لإحدى الماركات التجارية العالمية، وذلك ضمن فعاليات أسبوع الموضة في باريس، إلى جانب مجموعة من النجمات العالميات.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورًا ومقاطع فيديو من إطلالتها، إذ خطفت الأنظار بفستان طويل بلا أكمام، مع تسريحة شعر مرفوعة أظهرت ملامحها، وحازت إطلالتها على إشادة كبيرة من جمهورها.

يُذكر أن ياسمين صبري يُعرض لها حاليًا بدور العرض السينمائية فيلم "المشروع X"، من قصة وإخراج بيتر ميمي، وبطولة كريم عبد العزيز، إياد نصار، أحمد غزي، عصام السقا، وعدد كبير من الفنانين.

