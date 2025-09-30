بينهم رانيا يوسف وياسمين صبري وأحمد فهمي.. 20 صورة لنجوم الفن مع حيواناتهم

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الأخيرة، مجموعة صور لعدد من النجمات، منهن رانيا يوسف، إيناس الدغيدي، وغادة إبراهيم، وذلك بعد إعلان كل واحدة منهن عن ارتباط أو زواج مؤخرًا.

وفي هذا السياق، نستعرض بالصور لقطات خاصة لعدد من الفنانات اللاتي أثبتن أن العمر مجرد رقم.

رانيا يوسف

أعلنت الفنانة رانيا يوسف زواجها من الممثل والمخرج المنفذ أحمد جمال، وفاجأت الحضور بالكشف عن الخبر خلال حفل زفاف نجل الفنان بيومي فؤاد.

إيناس الدغيدي

أثارت المخرجة إيناس الدغيدي جدلًا واسعًا بعد تداول أنباء عن زواجها، وفوجئ جمهورها بقرار إلغاء حفل زفافها الذي كان من المقرر إقامته خلال الفترة المقبلة، إذ أوضحت "الدغيدي" عن إقامة حفل زفاف سيقتصر على الأهل والأصدقاء المقربين من العروسين، وذلك نظرا لتعرضها للتنمر والسخرية من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

غادة إبراهيم

كشفت الفنانة غادة إبراهيم عن اقتراب موعد عقد قرانها على رجل أعمال من أصول شرقية، يقيم ما بين بلجيكا وفرنسا والقاهرة، مشيرة إلى أن الزواج سيتم قريبًا في أجواء عائلية هادئة.

محمود عامر

احتفل الفنان محمود عامر (68 عامًا) العام الماضي، بزواجه على فتاة تصغره في العمر، تدعى رشا فرج، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور الزفاف على نطاق واسع

