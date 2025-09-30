إعلان

بالصور.. كارمن بصيبص تخطف الأنظار بإطلالة جريئة من رحلتها في روما

كتب- مروان الطيب:

01:00 ص 30/09/2025
كشفت الفنانة اللبنانية، كارمن بصيبص عن صورًا جديدة، نشرتها عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام".

وظهرت كارمن في الصور بفستان جريء وأنيق خطفت به الأنظار خلال وجودها بأحد الفنادق الشهيرة بمدينة روما، وكتبت: "دائما ما أشعر أنني في منزلي".

يذكر أن الفنانة اللبنانية، كارمن بصيبص رزقت مؤخرا بمولودها الأول، ونشرت كارمن صورة لـ يد المولود وكتبت: "مرحبًا بكم في العالم، بيبي أندريا"، وانهالت عليها تعليقات التهنئة من قبل جمهورها ومتابعيها.

وكانت آخر مشاركات الفنانة كارمن بصيبص بمسلسل "نظرة حب" بطولة الفنان باسل خياط، وعرض مطلع شهر مارس من العام الماضي الماضي، وتدور أحداثه في إطار من الرومانسية حول قصة حب تولد بسبب الصدفة ويؤججها الصراع والغموض، تقع بين قمر وبحر، وتحدث بينما تغييرات كبيرة في حياتهما، تأليف رافي وهبي، إخراج حسام علي.

وتشارك كارمن"، في مسلسل "حدوتة الأيام الباقية" وسط نخبة من نجوم الدراما التلفزيونية وهم أحمد حاتم، مريم الخشت، مراد مكرم، سماح أنور، حنان سليمان، تأليف محمد صادق، إخراج محمد جمال العدل، ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

