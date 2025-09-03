بإطلالة ملائكية.. نانسي عجرم تنشر صورا جديدة من أحدث جلسة تصوير

كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم جمهورها صورًا جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، ولاقت إعجاب متابعيها.

ونشرت نانسي الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت خلالها بإطلالة رقيقة ارتدت خلالها فستان طويل باللونين الأبيض والأسود.

وحازت الصور على تفاعلًا واسعًا من المتابعين وجاءت أبرز التعليقات كالتالي: "طالعة باربي، بتجنني، جميلة، جمالك، بتصغر ماشاء الله".

يذكر أن نانسي عجرم طرحت مؤخرا ألبومها الغنائي الجديد "نانسي 11" وتضمن: "بدّي قول بحبّك"، "يا قلبو"، "أنا تبعني"، "إنسى"، "سيدي يا سيدي"، "لغة الحب"، "أنا هفضل أغني"، "غيرانين"، "طراوة"، "جاني بالليل"، "على علمي"، "أنا هفضل أغني".

اقرأ أيضًا:

