زوجة سامح حسين تطمئن جمهوره على حالته الصحية

كتبت- سهيلة أسامة:

أعلن الفنان سامح حسين منذ أيام عن تعرضه لوعكة صحية، وذلك من خلال منشور شاركه مع جمهوره عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تضمن آية قرآنية.

وطمأنت زوجته وسام جمهوره، ونشرت صورة عبر حسابها على "إنستجرام"، ظهر فيها وهو يتلقى العلاج، وعلقت: "حمد الله على سلامتك وربنا يكمل شفاك على خير".

يُذكر أن آخر أعمال سامح حسين فيلم "استنساخ" من تأليف وإخراج عبدالرحمن محمد، وشارك في بطولته هبة مجدي، محمد عز.

