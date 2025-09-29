على طريقتها.. أنغام تحتفل بفوز الأهلي على الزمالك

أعربت الفنانة أنغام عن سعادته بفوز النادي الأهلي على فريق الزمالك في مباراة القمة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الاثنين.

ونشرت أنغام، "ستوريز" لفوز الأهلي وصورة لجمهور القلعة الحمراء، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام".

يذكر أن فريق الأهلي حقق الفوز على غريمه الزمالك بهدفين لهدف، في القمة 131، التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الدوري الممتاز.

واحتفلت الفنانة أنغام، الفترة الماضية بنجاح حفلها الغنائي الاستثنائي الذي أقيم على مسرح رويال ألبرت هول في لندن، ورفع شعار كامل العدد.



ويعد حفل أنغام على هذا المسرح، الأول لفنان مصري منذ 58 عاما بعد العندليب عبد الحليم حافظ.



وغنت أنغام في الحفل عدد كبير من أغانيها، ووجّهت الشكر للمملكة العربية السعودية ومعالي المستشار تركي آل الشيخ على دعمهما الكبير للفن والموسيقى.

