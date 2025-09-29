إعلان

نرمين الفقي تنشر جلسة تصوير "جريئة" من ختام مهرجان الغردقة للسينما

كتب - معتز عباس:

10:13 م 29/09/2025
كشفت الفنانة نرمين الفقي عن أحدث جلسة تصوير خضعت لها، في ختام مهرجان الغردقة لسينما الشباب.

وظهرت نرمين بإطلالة أنيقة وجريئة، في جلسة تصوير، نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام".

تفاعل المتابعين مع جلسة التصوير، وجاءت التعليقات، كالتالي: "جميلة ربنا يسعدك"، "روح قلبي القمر"، " ماهذا الجمال"، "كريم كراميل"، "ست البنات"، "عسل اوي".

وأقيم حفل افتتاح المهرجان، الخميس الماضي، بحضور نخبة من الفنانين بينهم نرمين الفقي، أحمد وفيق، وعبير صبري، فيما من المقرر تكريم محمد ممدوح "تايسون"، غادة عادل، ونيكول سابا. ويقدّم الحفل الإعلامية إنجي علي والفنانة الشابة جيسيكا حسام الدين.

وتستمر فعاليات المهرجان في دورته الثالثة خلال الفترة من 25 وحتى 30 سبتمبر الجاري، بمشاركة نحو 52 فيلمًا في مسابقات الأفلام الطويلة، القصيرة، وأفلام الطلبة.

نرمين الفقي نجوم الفن

