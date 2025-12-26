بالصور- رشدي الشامي يصل عزاء الراحل طارق الأمير

تصوير- محمود بكار:

حرص الفنان رشدي الشامي على حضور عزاء الفنان الراحل طارق الأمير، الذي يقام مساء اليوم الجمعة بمسجد آل رشدان في مدينة نصر، بحضور الأهل والأصدقاء.

ظهر الفنان رشدي الشامي وهو يواسي عائلة الفنان طارق الأمير، وقدم واجب العزاء.

وانهارت الفنانة لمياء الأمير في عزاء شقيقها الفنان الراحل طارق الأمير، ولم تتمالك لمياء دموعها وأجهشت في البكاء حزنا على فراق شقيقها وسط مواساة الأهل والأصدقاء.

رحل عن عالمنا الفنان طارق الأمير يوم الأربعاء 24 ديسمبر عن عمر يناهز 56 عاما بعد أزمة صحية نقل على إثرها لإحدى المستشفيات.

شيعت الجنازة، ظهر الأربعاء بنفس اليوم، بعد إقامة صلاة الجنازة في مسجد الرحمن الرحيم بصلاح سالم في القاهرة.

وأقيمت صلاة الجنازة بحضور شقيقته الفنانة لمياء الأمير، وعدد من أقارب الفنان الراحل.

شارك الفنان طارق الأمير في عدد من الأعمال منها: "أم كلثوم"، "اللي بالي بالك"، "عوكل"، "عسل أسود"، "صنع في مصر".

