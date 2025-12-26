روجت "يانجو بلاي" لفيلم "السادة الأفاضل" استعدادا لعرضه على منصتها خلال الفترة المقبلة.

و نشرت "يانجو بلاي" بوستر الفيلم عبر صفحتها على "فيسبوك" وكتبت: " معلش اتأخرنا عليكم، البوستر الرسمي لفيلم السادة الأفاضل قريبًا وحصريًا بالتزامن مع السينما على يانغو بلاي".

كواليس فيلم "السادة الأفاضل"

عرض الفيلم لأول مرة ضمن فعاليات الدورة الثامنة لمهرجان الجونة السينمائي، وتدور أحداث فيلم "السادة الأفاضل" بعد وفاة الأب جلال، تنهار حياة عائلة أبو الفضل الهادئة. فيجد الأبن الأكبر طارق نفسه مسؤولًا عن كل شي، بينما يعود حجازي من القاهرة ليكتشف أن التعامل مع مرضاه أسهل بكثير من التعامل مع أسرته، تتعقد الأمور أكثر مع ظهور الرجل الغامض سمير إيطاليا، الذي يطالب العائلة بمبلغ كبير من المال. وبين ديون الأب، وتحف أثرية مشبوهة، تتحول محاولات الأخوين للإصلاح لسلسلة كوارث تزيد الوضع سوءًا.

الفيلم يشارك فيه كوكبة من نجوم السينما هم محمد ممدوح، أشرف عبد الباقي، طه دسوقي، دنيا ماهر، علي صبحي، حنان سليمان، ميشيل ميلاد بشاي، إنتصار، تأليف مصطفى صقر ومحمد عز الدين، إخراج كريم الشناوي.

