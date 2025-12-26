إعلان

عمرو مصطفى يبكي بسبب عمرو دياب: "أديته كل حياتي"

كتب : مروان الطيب

09:00 م 26/12/2025

عمرو دياب مع عمرو مصطفى

دخل الملحن عمرو مصطفى في نوبة بكاء أثناء حديثه عن خلافاته مع النجم عمرو دياب، وذلك خلال وجوده ضيفا على برنامج "ضيفي" تقديم الإعلامي معتز الدمرداش.

كشف عمرو مصطفى عن تواصل عمرو دياب معه بسبب أزمته الصحية التي تعرض لها مؤخرا، وأعرب عن حبه وتقديره له.

وعن كواليس تصالحه مع عمر دياب قال: "من كتر حبي في عمرو دياب، حصل اللي حصل، أنا اكتشفت ده بعد ما تعبت واكتشفت أني بحبه أوي، هو أخويا ولما كتبلي بوست خلاص كل الزعل راح ولا كأن حاجة حصلت، وهو لما بيغني كأن أنا بغني لأني عايز أغني، فكنت الأول بزعل ولكن دلوقتي ولا أي زعل".

واستكمل: "عمرو كلمني قبل ما يكتب لي بوست وهزرنا، وأنا اديته كل حياتي وأغانيا كلها وأحلى حاجة بتطلع على طول كان عمرو بياخدها، وساعات سميرة سعيد ومحمد حماقي.

تعاون الملحن عمرو مصطفى مؤخرا مع النجم عمرو دياب بألبومه الأخير "ابتدينا" في أغنيتين هما "خطفوني"، و"ابتدينا".

