بصحبة ياسمين عبدالعزيز.. رضوى الشربيني تنشر صور جديدة من عيد ميلادها

"فستان جريء"..أحدث ظهور لـ كارولين عزمي والجمهور:"ولا جورجينا ولا ياسمين"

بالصور.. أسما شريف منير مع والدها وزوجها وعائلتها من أحدث ظهور

نشرت الإعلامية رضوى الشربيني، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، مجموعة صور جديدة من حفل عيد ميلادها

وظهرت رضوى الشربيني برفقة ابنتيها وأصدقائها، أبرزهم النجمة ياسمين عبدالعزيز

وعلقت رضوى الشربيني على الصور: "وأحلى مفاجأة لعيد ميلادي من صحابي وأهلي وحبايبي"

وكانت الإعلامية رضوى الشربيني قد احتفلت أمس بعيد ميلادها، وعلقت: "العمر مجرد رقم، بس النهاردة بقيت أم ٤٤ بجد"