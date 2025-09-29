مي عز الدين تنشر صورا جديدة بـ الذكاء الاصطناعي.. والجمهور يعلق

خطفت الفنانة مي عز الدين أنظار المتابعين على السوشيال ميديا، بعد نشرها صورًا لها تم تصميمها بواسطة الذكاء الاصطناعي.

نشرت مي الصور، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، والتي تفاعل معها نجمات الفن، أبرزهن، الفنانة يمنى طولان، الفنانة جومانا مراد، أسما شريف منير، وغيرهم.

كما تفاعل المتابعين مع الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: "قمر أوي"، "منورة يا غالية"، "أجمل واحدة"، "قمر في كل حاجه يا قلبي"، "جمال طبيعى من غير ذكاء اصطناعي"، "أحسن مليار مرة من الـ AI".

جدير بالذكر أن مي عز الدين شاركت في السباق الرمضاني لعام 2025 بمسلسل قلبي ومفتاحه، بطولة آسر ياسين، إخراج تامر محسن، وشارك في العمل نخبة كبيرة من النجوم، بينهم: أشرف عبدالباقي، عايدة رياض، سماء إبراهيم، أحمد خالد صالح.

اقرأ أيضا..

أول تعليق من أحمد السقا بعد تعرضه لحادث سير

فيديو.. هالة صدقي ترقص مع ليلى علوي ويسرا في حفل عمرو دياب بالأهرامات