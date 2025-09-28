ليلى علوي تنشر صورًا وفيديوهات مع يسرا وهالة صدقي في حفل عمرو دياب

بالصور.. سارة سلامة بإطلالة "كاجوال" تنشر 10 صور من رحلتها في فرنسا

نشرت الفنانة ليلى علوي صورًا جديدة من مشاركتها في حفل إحدى البنوك المصرية تحت سفح الأهرامات، والذي أحياه المطرب عمرو دياب.

والتقطت ليلى علوي صورًا مع صديقاتها وفيديو مع الفنانة هالة صدقي والنجمة يسرا، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام".

وكتبت ليلى علوي تعليقًا على الصور: " كانت ليلة رائعة ومميزة تحت عظمة الأهرامات، برؤية المبدع أحمد البوهي، وبقيادة المايسترو الرائع نادر عباسي، و ختمها مسك مع الهضبة عمرو دياب، والأجمل إن اللحظة دي كانت وسط أحلى الأصدقاء".

وأضافت: "شكر خاص للصديق عمرو الجنايني والأستاذ هشام عز العرب ودايمًا في نجاح وتميّز يشرّف بلدنا الغالية مصر".

