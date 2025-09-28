بعد ظهورهما في حفل زفاف.. 15 صورة جمعت رانيا يوسف وزوجها أحمد جمال

هيدي كرم تشارك جمهورها صورًا من كواليس "وتر حساس 2"

أعلنت الفنانة رانيا يوسف زواجها من الممثل والمخرج المنفذ أحمد جمال، وذلك خلال حفل زفاف نجل الفنان بيومي فؤاد، الذي أقيم الخميس الماضي.

ظهرت رانيا يوسف وأحمد زوجها سويًا في حفل زفاف نجل الفنان بيومي، ونشر صورًا تجمعهما عبر موقع انستجرام.

وتعد هذه الزيجة الرابعة لـ رانيا يوسف بعد 3 زيجات هم "المنتج محمد مختار واستمر زواجهما 11 عاما، وكريم الشبراوي واستمر زواجهما لمدة عام ، ورجل الأعمال طارق عزب واستمر زواجهما لمدة 5 سنوات".

أحمد ورانيا تعاونا في أكثر من عمل فني، بينها مسلسل "نص الشعب اسمه محمد" الذي عُرض في رمضان 2025، وكان أحمد المخرج المنفذ للعمل.

خاض أحمد جمال تجربة التمثيل في أكثر من عمل وشارك رانيا كوجه جديد في عالم التمثيل في فيلم "فخفخينو" وذلك قبل 16 عاما، وشارك في بطولة مسرحية مرسي عاوز كرسي.

