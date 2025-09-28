"غزالة وسط الغزلان".. جومانا مراد تخطف الأنظار في أحدث ظهور

شاركت الفنانة جومانا مراد جمهورها مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، تضمن لقطات من أحدث جلسة تصوير لها وسط الطبيعة وبين الغزلان.

وظهرت جومانا بفستان صيفي أنيق باللونين الأبيض والوردي، خطفت به أنظار متابعيها الذين انهالت تعليقاتهم عليها، وجاء أبرزها: "غزالة وسط الغزلان"، "جمالك لا يوصف"، "بتجنني"، ماشاء الله عليكي".

جدير بالذكر أن آخر أعمال جومانا مراد كان مسلسل "أم 44" الذي عُرض في موسم دراما رمضان 2025، وشارك في بطولته سمية الخشاب، فاطمة الصفي، وعدد من النجوم.

