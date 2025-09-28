إعلان

"ملك زمانك".. محمود البزاوي يشارك جمهوره صورًا بتقنية الذكاء الاصطناعي

كتب : مصراوي

04:18 م 28/09/2025
كتبت- نوران أسامة:

شارك الفنان محمود البزاوي جمهوره مجموعة من الصور التي أنشأها باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي، عبر حسابه على موقع "إنستجرام".

وعلق "البزاوي" على الصور قائلا: "أستاذ محمود البزاوي".

وانهالت عليه تعليقات من المتابعين وجاءت بعضها كالتالي: "رايق"، "ملك زمانك"، "بأمانة جامد"، "الأسطورة"، "تحفة".

يُذكر أن آخر أعمال الفنان محمود البزاوي الدرامية كان مسلسل "مملكة الحرير"، المكوّن من 10 حلقات، من تأليف وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج "سينرجي بلس" للمنتج تامر مرسي، والذي مزج بين الأكشن والحب وصراعات السلطة والمغامرة.

