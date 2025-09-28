"ملك زمانك".. محمود البزاوي يشارك جمهوره صورًا بتقنية الذكاء الاصطناعي

فتحي عبدالوهاب يشرح الفرق بين المنهجين الأنثوي والذكوري في "ماستر كلاس"

كتبت- نوران أسامة:

شارك الفنان محمود البزاوي جمهوره مجموعة من الصور التي أنشأها باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي، عبر حسابه على موقع "إنستجرام".

وعلق "البزاوي" على الصور قائلا: "أستاذ محمود البزاوي".

وانهالت عليه تعليقات من المتابعين وجاءت بعضها كالتالي: "رايق"، "ملك زمانك"، "بأمانة جامد"، "الأسطورة"، "تحفة".

يُذكر أن آخر أعمال الفنان محمود البزاوي الدرامية كان مسلسل "مملكة الحرير"، المكوّن من 10 حلقات، من تأليف وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج "سينرجي بلس" للمنتج تامر مرسي، والذي مزج بين الأكشن والحب وصراعات السلطة والمغامرة.

اقرأ أيضًا:

تطورات الحالة الصحية لـ منير مكرم بعد نقله للمستشفى

بالصور| هدى المفتي بإطلالة جريئة في عرض أزياء

ميريام فارس تلبي دعوة السفير المصري وزوجته في لبنان (صورة)