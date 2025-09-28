تطورات الحالة الصحية لـ منير مكرم بعد نقله للمستشفى

يخضع الفنان منير مكرم، للعلاج في أحد المستشفيات بمنطقة الدقي، بعد مروره بأزمة صحية، احتاجت نقله لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وظهر الفنان منير مكرم في مقطع فيديو، عبر موقع فيسبوك، بعد تحسن حالته الصحية، وخضوعه للعلاج، إثر إصابته بنزلة شعبية حادة.

وقال أحمد فؤاد، الصديق المقرب للفنان منير مكرم، في تصريح لـ"مصراوي": "الفنان منير مكرم، شهدت حالته تحسن مستمر منذ أمس، وبدأ التعافي من الأزمة الصحية التي عانى منها، وأكد الأطباء حاجته للمزيد من الراحة والرعاية".

وتابع: "من الوارد جدا عودته لمنزله، صباح غدا الاثنين، واستكمال علاجه مع الراحة".

وشارك الفنان منير مكرم "عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية"، في مسلسل "إش إش"، الذي عرض في موسم رمضان الماضي، بطولة مي عمر، هالة صدقي، انتصار، ماجد المصري، محمد الشرنوبي، ندا موسى.