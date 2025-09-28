كتبت- سهيلة أسامة:

روّجت الفنانة جيهان الشماشرجي لفيلمها الجديد "هيبتا- المناظرة الأخيرة"، المقرر طرحه في دور العرض السينمائي يوم 8 أكتوبر المقبل.

ونشرت الشماشرجي الملصق الدعائي الخاص بها عبر حسابها على موقع "فيسبوك"، وعلّقت: "هيبتا - المناظرة الأخيرة.. في السينمات المصرية يوم 8 أكتوبر، وفي جميع سينمات الوطن العربي يوم 9 أكتوبر".

كان الإعلان الرسمي للفيلم كشف عن قصة إنسانية معاصرة تلتقي فيها التكنولوجيا مع اختياراتنا ومشاعرنا، وتحدث مناظرة عامة محتدمة تُقدم فيها "سارة" التي تؤدي دورها منة شلبي، مقاربة جديدة تُبسط ما يبدو معقدًا في الحب، عبر استعراض 4 حكايات بالفيلم، ويطرح السؤال: هل يمكن للتكنولوجيا أن تحاكي العاطفة أم أن الرهان سيبقى على الإنسان؟

فيلم "هيبتا: المناظرة الأخيرة" بطولة منة شلبي، كريم فهمي، محمد ممدوح، جيهان الشماشرجي، سلمى أبو ضيف، كريم قاسم، مايان السيد، وحسن مالك، وتأليف محمد صادق، وإخراج هادي الباجوري.

اقرأ أيضًا:

أصبحت شابة.. محمد رمضان يحتفل بعيد ميلاد ابنته حنين: "قلب أبوكي" (فيديو وصور)

بفستان جرئ وساحر.. نيرمين الفقي تبرز إطلالتها من افتتاح مهرجان الغردقة

بالصور.. أحدث جلسة تصوير لـ جيهان خليل تخطف بها الأنظار والجمهور يعلق

نوفمبر.. أحمد أمين يبدأ تصوير مسلسل "النص التاني"

"فاطمة الهواري" يحكي نضال الشعب الفلسطيني ضمن فعاليات "إيزيس الدولي لمسرح المرأة"