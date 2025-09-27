إعلان

"بالحجاب".. هدى المفتي تثير الجدل بإطلالة جريئة

كتب- مروان الطيب:

10:29 م 27/09/2025

هدى المفتي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أثارت الفنانة هدى المفتي الجدل من أحدث ظهور لها على السوشيال ميديا.

ونشرت هدى المفتي صورة جديدة عبر خاصية الاستوري على انستجرام، ظهرت خلالها مرتدية حجاب على إطلالة جريئة.

كانت آخر مشاركات هدى المفتي الفنية بمسلسل "80 باكو" وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

يذكر أن هدى المفتي تشارك بفيلم "بنات فاتن" بطولة النجمة يسرا والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

هدى المفتي تثير الجدل على انستجرام

اقرأ أيضا:

"وقعت في فرح نجل بيومي فؤاد".. شيماء سيف تتعرض لموقف محرج (صور)

ميار الببلاوي بعد اندلاع حريق بمنزلها: ربنا نجاني وكانت هتبقى كارثة

هدى المفتي انستجرام هدى المفتي السوشيال ميديا

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

وزير الخارجية: لن نشارك في نكبة جديدة للفلسطينيين ومستعدون للبناء على رؤية ترامب
لأول مرة.. إسرائيل تروي كيف وصلت إلى نصر الله في مخبئه - فيديو وصور
النيابة الإدارية تكشف مفاجآت في حريق مصنع المحلة: غير مرخص والعمال بلا تأمين