"بالحجاب".. هدى المفتي تثير الجدل بإطلالة جريئة

أثارت الفنانة هدى المفتي الجدل من أحدث ظهور لها على السوشيال ميديا.

ونشرت هدى المفتي صورة جديدة عبر خاصية الاستوري على انستجرام، ظهرت خلالها مرتدية حجاب على إطلالة جريئة.

كانت آخر مشاركات هدى المفتي الفنية بمسلسل "80 باكو" وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

يذكر أن هدى المفتي تشارك بفيلم "بنات فاتن" بطولة النجمة يسرا والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

