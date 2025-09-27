الناقد الفني عماد يسري يشكر ريهام حجاج بعد تدخلها لعلاج والده

وجه الناقد الفني عماد يسري، رسالة شكر وتقدير للفنانة ريهام حجاج بعد تدخلها لمساعدة والده.

نشر عماد يسري رسالته للفنانة ريهام حجاج عبر صفحته على موقع "فيسبوك"، وكتب: "من ٧ شهور كنت في كارثة عايشها مع والدي مستشفيات وعمليات في عينه بعد ما فقد نظره في عين من الاتنين بسبب مضاعفات بشكل كبير، ووقتها حسيت إن خلاص ضهري انكسر".

وتابع: "وفي شهر مارس وتحديدا في شهر رمضان، قررت الفنانة ريهام حجاج اما عرفت انها تتدخل وتحاول تساعدني إني انقذ والدي ورغم صعوبة الحالة لكن كان الأمل في ربنا ووالدي كان مؤمن بده وكلمت والدي ووعدته إن دكتور حازم ياسين هايعمل اللازم وهي متكفلة بكل شيء، وابتدى دكتور حازم مرحلة العلاج وبدون تدخل جراحي ورغم صعوبة الحالة مع سن والدي الكبير قدر دكتور حازم ينجح".

وأنهى رسالته قائلا: "النهاردة وبعد الزيارة الأخيرة الدكتور طمأن والدي إن خلاص عدينا المرحلة الصعبة وابتدى والدي التعافي أخيرا وخدنا كلنا صورة سوا، حقيقي مش لاقي كلمة توفي حق الفنانة ريهام حجاج ومتابعتها المستمرة مع دكتور حازم والاهتمام الكبير والتكفل بكل شيء".

يذكر أن آخر مشاركات ريهام حجاج الفنية بمسلسل "أثينا" وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

