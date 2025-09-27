ريهام حجاج تتألق بأحدث ظهور لها.. وعبير صبري:"خلصنا الجمال كله"(صور)



خطفت النجمة ريهام حجاج، الأنظار إليها بإطلالة أنيقة بأحدث ظهور لها على السوشيال ميديا.



ونشرت ريهام، الصور التي ظهرت فيها بإطلالة كلاسيكية، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت من خلالها إعجاب جمهورها ومتابعيها.



وتفاعلت النجمة عبير صبري مع إطلالتها، وعلقت: "خلصنا الجمال كله".



فيما جاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "جمال وأناقة، ما شاء الله، شيك أوي، ايه الجمال ده، التسريحة تحفة، رورو القمر، أحلى واحدة".



يُذكر أن، آخر أعمال ريهام حجاج كان مسلسل "أثينا" الذي عُرض ضمن موسم دراما رمضان 2025، وشاركها البطولة نخبة من النجوم بينهم: سوسن بدر، أحمد مجدي، نبيل عيسى، محمود قابيل، سلوى محمد علي، ميران عبد الوارث، شريف حافظ، تامر هاشم، علي السبع، جنا الأشقر، جايدا منصور، وتأليف محمد ناير، وإخراج يحيى إسماعيل.





