"رمت على رأسها زجاجة".. مشاجرة بين فتاتين ببرنامج "قسمة ونصيب"(فيديو)

25 صورة ومعلومات عن إنجي عبدالله بعد إصابتها بورم في جذع المخ

"رانيا يوسف وشيماء سيف وإنجي عبدالله".. ماذا حدث مع نجوم الفن X 24 ساعة؟

كتب- هاني صابر:

شهدت احدى حلقات الموسم الرابع ببرنامج "قسمة ونصيب"، خناقة ومشاجرة بين فتاتين من بين المتسابقات بالبرنامج.

ونشبت مشادة كلامية بين "لارا وخلود" ضمن أحداث البرنامج، وحاول المتواجدون بالبرنامج من الشباب والفتيات التدخل بينهما لفض الشجار الذي وقع بينهما.

وتصاعد الخلاف بينهما بالحلقة، لتقوم "لارا" بإلقاء زجاجة على رأس "خلود".

وكانت الفنانة اللبنانية ريتا حرب، أعلنت انضمام بعض المشتركين من المواسم السابقة للمشاركة مجدداً، وهم زكية وأسمر، ودعاء ومراد موسى، وندى وأدهم، بالإضافة إلى مشتركين آخرين، منهم لؤي، وخلود، وروشن، لارا، ومانيسا وغيرهم.

يذكر أن، برنامج "قسمة ونصيب" يُبثّ عبر القناة الخاصّة بالبرنامج على موقع "يوتيوب"، وهو من إخراج Volkan Gultekin، فيما أشرف على الإعداد Burak Bayrakdar.