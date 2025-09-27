رانيا يوسف تتصدر التريند بسبب زيجتها الرابعة

كتب- هاني صابر:

تصدر اسم الفنانة رانيا يوسف، تريند مؤشر البحث "جوجل" خلال الساعات الماضية بسبب زيجتها الرابعة.

وتعد هذه الزيجة الرابعة لـ رانيا يوسف بعد 3 زيجات هم "المنتج محمد مختار واستمر زواجهما 11 عاما، وكريم الشبراوي واستمر زواجهما لمدة عام ، ورجل الاعمال طارق عزب واستمر زواجهما لمدة 5 سنوات".

وكان برنامج ET بالعربي، أعلن زواج النجمة رانيا يوسف من المخرج المنفذ أحمد جمال، ونشر صورًا تجمعهما عبر موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، وأشار إلى أن رانيا يوسف أكدت خبر زواجها من المخرج أحمد جمال.

وكان الثنائي ظهرا الخميس الماضي معا في حفل زفاف نجل الفنان بيومي فؤاد.



وتعاونا الثنائي في أكثر من عمل فني، بينها مسلسل "نص الشعب اسمه محمد" الذي عُرض في رمضان 2025.

من هو المخرج المنفذ أحمد جمال زوج رانيا يوسف؟

- -بدايته كانت بفيلم "كف القمر" عام 2011 .

- تزوج لأول مرة من دعاء أحمد بدير.

- عمل مخرج منفذ بمسلسل "الحشاشين" عام 2024 .

- عمل مساعد مخرج بمسلسل "أبو البنات" عام 2016 .

- ظهر كممثلا في فيلم "فخفخينو" مع رانيا يوسف.

- تعاون مع الزعيم عادل إمام كمخرج منفذ ومساعد مخرج بعدد من الأعمال الدرامية منها مسلسل "فرقة ناجي عطالله"، و"صاحب السعادة"، "العراف"، "عوالم خفية"، و"فلانتينو".

- خاض تجربة التمثيل في أكثر من عمل وشارك رانيا كوجه جديد في عالم التمثيل .