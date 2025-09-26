"ربنا سخرلي جنوده"..أول تعليق من رحمة أحمد بعد خروجها من المستشفى

حرصت النجمة ليلى علوي على حضور حفل زفاف نجل الفنان بيومي فؤاد الذي أقيم مساء أمس الخميس، بحضور كبير لنجوم الوسط الفني.

نشرت ليلى علوي صور جديدة من حفل الزفاف عبر حسابها على انتجرام، ظهرت خلالها مع عدد من النجوم هم يسرا، دنيا سامي، شيماء سيف، لبلبة، الفنان أحمد زاهر، شيكو، الفنان الكبير صلاح عبدالله، وحرصوا على التقاط العديد من الصور التذكارية مع الفنان بيومي فؤاد.

وكتبت ليلى علوي على الصور: " ليلة كلها بهجة وحب…في زفاف محمد ابن النجم بيومي فؤاد وعروسته الجميلة منة، ألف مبروك وربنا يسعدكم العمر كله".

وانهالت عليها التعليقات:" فستانك خطير، نجمة، انتي أجمل واحدة، شباب وجمال، نجمة كل العصور".

تعاونت ليلى علوي مع الفنان بيومي بأكثر من عمل فني خلال الفترة الماضية منها فيلم "جوازة توكسيك" عام 2024، ومرة أخرى بفيلم "المستريحة" وعرض مطلع العام الجاري.

