"ربنا سخرلي جنوده"..أول تعليق من رحمة أحمد بعد خروجها من المستشفى

طمأنت الفنانة رحمة أحمد فرج جمهورها ومتابعيها بشأن تطورات حالتها الصحية بعد أيام من نقلها لإحدى المستشفيات إثر تعرضها لوعكة صحية.

ونشر برنامج "et بالعربي" مقطع صوتي للفنانة رحمة أحمد عبر صفحة البرنامج على انستجرام، وقالت رحمة:" الحمد لله خرجت من المستشفى بالسلامة وهكمل تصوير بعد ما ارتاح كام يوم، مكنش تضخم في الكبد كانت نزلة معوية أعراضها شديدة شوية، وبحب أشكر دكتور أشرف زكي ومش عارفة اشكره ازاي ونهال عنبر وانتصار وكل النجوم اللي سألوا، وربنا كان مسخر لي جنوده على الأرض عشان أقوم وأرجع لمصطفى ابني تاني".

وكانت اخر مشاركات الفنانة رحمة أحمد بمسلسل "كابتن" بطولة الفنان أكرم حسني، ومسلسل "80 باكو" وسط عدد من نجمات الدراما التلفزيونية وعرضا ضمن موسم دراما رمضان 2025.

