20 صورة - مروة الأزلي تنشر أجرأ إطلالتها في صيف 2025

كتب- مروان الطيب:

08:23 م 26/09/2025
  • عرض 21 صورة
استعادت الفنانة مروة الأزلي ذكريات استمتاعها بموسم صيف 2025، ونشرت صور من رحلاتها طوال الأشهر المقبلة عبر حسابها على انستجرام.

خطفت مروة الأزلي الأنظار بعدد من الإطلالات الصيفية الجريئة وكتبت: "صيف من نار، ذكريات صيف 2025".

وكانت آخر مشاركات مروة الأزلي الفنية بالمسلسل الإماراتي "وش السعد" وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

يذكر أن مروة الأزلي تشارك بمسلسل "هابي هالوين" وسط نخبة من نجوم الدراما التلفزيونية هم محمود عبد المغني، حنان مطاوع، كلوديا حنا، هدى الإتربي، تأليف وإخراج أحمد عبده.

مروة الأزلي إطلالة مروة الأزلي

