20 صورة - مروة الأزلي تنشر أجرأ إطلالتها في صيف 2025

استعادت الفنانة مروة الأزلي ذكريات استمتاعها بموسم صيف 2025، ونشرت صور من رحلاتها طوال الأشهر المقبلة عبر حسابها على انستجرام.

خطفت مروة الأزلي الأنظار بعدد من الإطلالات الصيفية الجريئة وكتبت: "صيف من نار، ذكريات صيف 2025".

وكانت آخر مشاركات مروة الأزلي الفنية بالمسلسل الإماراتي "وش السعد" وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

يذكر أن مروة الأزلي تشارك بمسلسل "هابي هالوين" وسط نخبة من نجوم الدراما التلفزيونية هم محمود عبد المغني، حنان مطاوع، كلوديا حنا، هدى الإتربي، تأليف وإخراج أحمد عبده.

