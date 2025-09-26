شاركت النجمة غادة عادل جمهورها ومتابعي حسابها الرسمي على موقع انستجرام، صورة تجمعها بنجلها عبدالله، من حفل افتتاح الدورة الثالثة من مهرجان الغردقة لسينما الشباب، والذي شهد تكريمها.

وفي أول تعليق لها بعد التكريم، كتبت غادة: "ليلة جميلة وتجربة رائعة في مهرجان الغردقة لسينما الشباب".

جدير بالذكر أن الحفل شهد حضور عدد كبير من نجوم الفن، بينهم: نرمين الفقي، نيكول سابا، أحمد وفيق، المخرج عمر عبدالعزيز، الفنان إيهاب فهمي، محمد ممدوح، عبير صبري، رانيا فريد شوقي، أحمد فتحي.

جدير بالذكر أن غادة عادل يُعرض لها حاليا الموسم الثاني من مسلسل وتر حساس، بطولة إنجي المقدم، محمد علاء، هيدي كرم، كمال أبو رية، محمد محمود عبدالعزيز، رانيا منصور، إخراج وائل فرج.