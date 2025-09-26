28 أكتوبر.. "مو عامر" يعود على "نتفليكس" بعرض ستاند أب كوميدي جديد



كتبت- منى الموجي:

يعود الكوميدي الفلسطيني-الأمريكي مو عامر إلى منصة نتفليكس في ستاند أب كوميدي جديد بعنوان "وايلد وورلد"، وذلك في 28 أكتوبر المُقبل.

في ثالث أعماله على نتفليكس يعود مو عامر ليقدّم ساعة من الضحك واللحظات المؤثرة في عرض ستاند أب كوميدي خاص بعنوان "وايلد وورلد"، يسلط الضوء فيه على جذوره الفلسطينية، ويستعيد لحظة ولادة ابنه، ويتناول بروحه الساخرة طرائف تجاربه خلال السفر والتفتيش في المطارات، ليُشارك جمهوره مواقف جديدة مليئة بالمرح والمفاجآت.

مو عامر هو صاحب فكرة المسلسل الشهير "مو" والذي استمرّ لموسمين على نتفليكس وخطف قلوب المشاهدين وحظي بإشادة النقّاد وحصل على جائزة "غوثام" ضمن فئة "أفضل برنامج تليفزيوني (أقل من 40 دقيقة).

