أصدر مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، في جلسة طارئة، بيانًا أعلن فيه رفضه القاطع لما تردد بشأن ترك الدكتور أشرف زكي لمنصبه، مؤكدًا تمسكه به نقيبًا للمهن التمثيلية.

وجاء في البيان أن المجلس، ردًا على ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يؤكد على "الدور الوطني والنقابي البارز" الذي قدمه زكي، وما بذله من جهد في خدمة أعضاء النقابة.

وأعرب المجلس عن ثقته الكاملة في قيادته، معلنًا قراره بالإجماع برفض تركه لمنصبه "شكلًا وموضوعًا"، وناشده بمواصلة عمله لما فيه خير الأعضاء والمصلحة العامة.