بإطلالة جريئة.. أحدث ظهور لـ ريم البارودي والجمهور يغازلها (صور)

خضعت الفنانة ريم البارودي، لجلسة تصوير جريئة نشرت صورها عبر حسابها على إنستجرام.

وظهرت "ريم" مرتدية إطلالة كاجوال جريئة باللون الأبيض، خطفت بها الأنظار وحازت على إعجاب متابعيها.

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "أكاد من فرط الجمال أذوبوا، الله أكبر عليكي، أحلى من لبس الأبيض، الحب كله، قمر، منورة، ما شاء الله".

يُذكر أن، ريم البارودي شاركت في موسم دراما رمضان 2025 من خلال مسلسل "جوما" من تأليف أحمد صبحي، وإخراج محمد النقلي، وبطولة ميرفت أمين، محمود عبدالمغني، فراس سعيد، ومنة عرفة.

