بفستان جريء.. أحدث ظهور لـ داليا البحيري والجمهور يعلق (صور)

"حلم تحقق"..أول تعليق من أنغام بعد حفلها على مسرح رويال ألبرت هول في لندن

بينهم "نرمين الفقي ومحمد ممدوح".. 10 صور لنجوم الفن بحفل افتتاح مهرجان

كتب- مروان الطيب:

نشرت الفنانة داليا البحيري، صورا جريئة لها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام.

وظهرت "داليا" في الصور مرتدية فستان جريء وساحر خطفت به الأنظار، وعلقت: "في عالم التريندات، مازلت كلاسيكية".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "قمر، ما شاء الله عليكي يا مدام داليا ، ربنا يحفظك، جاذبية وقمر، جميلة وقمر، إيه الحلاوة دي كلها".

وكانت آخر مشاركات داليا البحيري الفنية بفيلم "أولاد حريم كريم" عام 2023، وشاركها البطولة مصطفى قمر، خالد سرحان، علا غانم، بسمة، تأليف زينب عزيز، إخراج علي إدريس.

اقرأ أيضا:

عمرو أديب يعلّق على واقعة اعتداء أحمد الفيشاوي عليه: "ماكنش في حالته العقلية الجيدة"

قبل 27 سنة.. منى زكي تتألق في صور نادرة وسط جمهورها