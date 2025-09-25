أشرف زكي يعلن رحيله عن منصب نقيب المهن التمثيلية

"حلم تحقق"..أول تعليق من أنغام بعد حفلها على مسرح رويال ألبرت هول في لندن

كتب- مروان الطيب

أعلن الدكتور أشرف زكي، عن انتهاء مهمته كنقيب للمهن التمثيلية.

وقال أشرف زكي، في بيان صحفي: "لقد جاءت اللحظة التي أترجل فيها عن موقعي، ليكمل من بعدي زملاء آخرون مسيرة العمل والعطاء، بعدما عشت داخل النقابة سنوات أعدّها من أجمل أيام العمر".

ووجّه نقيب المهن التمثيلية الشكر العميق إلى الجمعية العمومية وأعضاء مجلس النقابة الموقر، مشيدًا بالدعم والثقة اللذين رافقاه طوال فترة خدمته.

وأختتم بيانه: "أغادر اليوم موقعي الرسمي، لكنني سأظل دائمًا ابنًا وفيًا لهذا الكيان الكبير، داعمًا له بكل ما أملك من محبة وإخلاص".