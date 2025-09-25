بالصور.. هاجر السراج تستمتع بشهر العسل في إندونيسيا

تواصل الفنانة هاجر السراج، الاستمتاع بشهر العسل في مقاطعة بالي بإندونسيا.

ونشرت هاجر، صورها، عبر خاصية "ستوري" حسابها على إنستجرام، وظهرت خلالها برفقة زوجها وهي تستمتع بوقتها بعدد من الأماكن السياحية هناك، وحرصت على التقاط العديد من الصور التذكارية.

واحتفلت هاجر السراج بزفافها مطلع شهر سبتمبر الجاري في حفل عائلي، اقتصر على حضور عدد من الأهل والأصدقاء المقربين من العروسين.

يذكر أن، آخر مشاركات هاجر السراج الفنية كانت بمسلسل "نص الشعب اسمه محمد" بطولة الفنان عصام عمر وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

