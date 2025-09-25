رانيا يوسف تتعرض لسرقة حاساباتها البنيكة وسيد رجب يساعدها في"لينك"

تواصل الفنانة رانيا يوسف تصوير مشاهد مسلسلها الجديد الذي يحمل اسم "لينك"والذي تنتظر عرضه قريبا.

وكشفت رانيا يوسف، أن المسلسل يناقش فكرة عصرية مرتبطة بالرسائل واللينكات التي تصل إلى الهواتف دون وعي من المستخدمين، مؤكدة أن القصة لمستها شخصيًا بسبب معاناة والدتها مع هذه الظاهرة.

وأضافت "رانيا"، أنها تؤدي شخصية "أسماء"، وهي ست من مصر الجديدة، مطلقة عندها بنت بتربيها من 20 سنة، وبتتعرض لـ هاكر بيعمل "هاك" على تليفونها وبيسرق حساباتها البنكية من خلال اللينك اللي هي بتدوس عليه بالغلط".

كما أضافت: طول المسلسل وأحداث المسلسل بنشوف إزاي هي بتقدر توصل للي سرقها بالتعاون مع سيد رجب، لأنه بيحصل فيه نفس الحكاية، وبتبتدي رحلة البحث عن الهاكر ده وإن إحنا نرجع فلوسنا.

أوضحت "يوسف"، أنها تظهر بلوكين مختلفين في المسلسل، لكنها رفضت الكشف عن التفاصيل حفاظًا على عنصر المفاجأة، قائلة:"لازم الجمهور يتفرج بنفسه عشان يشوف الجديد، والمسلسل بيجمع مشاهد درامية مليئة بالضحك والبكاء في نفس الوقت".

المسلسل بطولة رانيا يوسف وسيد رجب وعمرو محمود ياسين جونيور وفرح الزاهد وغادة طلعت وميمي جمال إخراج محمد حماقي من إنتاج شركة إيما لاين للمنتجين إيمان أبو الدهب وكابتن أحمد بلال.