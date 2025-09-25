بالصور| وصول نجوم الفن إلى الغردقة استعدادًا للمشاركة في مهرجان سينما الشباب

علّق الإعلامي عمرو أديب على واقعة اعتداء الفنان أحمد الفيشاوي عليه بالضرب، وقال خلال ظهوره في أحد البرامج: "ماكنش في حالته العقلية الجيدة، بس أحمد الفيشاوي المفروض أنا اللي مربيه".

ويعود الخلاف بين عمرو أديب والفيشاوي إلى الدورة الأولى من مهرجان الجونة السينمائي، حينما قال الفيشاوي لفظًا خارجًا على خشبة المسرح، وهو ما دفع أديب إلى وصفه حينها بأنه "قليل الأدب وغير مسؤول".

جدير بالذكر أن أحمد الفيشاوي يشارك حاليًا في بطولة مسلسل "سفاح التجمع"، وهو عمل من أعمال التشويق والجريمة، يضم في بطولته صابرين، سينتيا خليفة، انتصار، رنا رئيس، آية سليم، مريم الجندي، غفران محمد، إلى جانب نور محمود وفاتن سعيد.

وكان آخر أعماله السينمائية فيلم "السيستم"، الذي عُرض العام الماضي، وشارك في بطولته طارق لطفي، نهى عابدين، نسرين طافش، بسنت شوقي، ميس حمدان، محمد علي رزق، ورانيا منصور.

اقرأ أيضًا:

"المنبر" لـ أحمد عبد العال يُمثل مصر في الإسكندرية السينمائي الدولي

"عملاق الماريونيت".. أحمد السقا يحيي ذكرى رحيل والده بكلمات مؤثرة

روجينا تخطف الأنظار بفستان ساحر بأحدث جلسة تصوير والجمهور يعلق (صور)

رحمة أحمد فرج تنشر صورة من داخل المستشفى ونص رسالة ابنها لها