"إحنا زي الفل".. كندة علوش ترد على تكرار شائعات انفصالها عن عمرو يوسف

كشفت الفنانة كندة علوش عن أسباب عدم حضورها العرض الخاص لفيلم درويش، وردت على تكرار شائعات انفصالها عن زوجها عمرو يوسف.

وأكدت كندة علوش أنا فخورة بنجاح فيلم درويش والنجاح الكبير الذي حققه زوجها عمرو يوسف، مضيفة في لقائها ببرنامج "ET بالعربي": "أنا محضرتش عرض فيلم درويش عشان كنت في الساحل مع الولاد، والسبب التاني مش بحب الريد كاربت، أنا بحب احضر الفيلم مع عمرو لوحدنا في هدوء".

وعن تكرار شائعات الانفصال، أوضحت: "الناس هتقول وبعدين هيشوفونا مع بعض، أنا مابهتمش لأن مفيش حاجة لكن بضايق لو في حاجة، طالما إحنا زي الفل مفيش حاجة تضايق".

وتشارك كندة علوش ضيفة شرف، في فيلم "الست لما" بطولة النجوم يسرا وياسمين رئيس ودرة ومحمود البزاوي والعديد من النجوم ويخرجه خالد أبو غريب وينتجه محمد ورنا السبكي.

