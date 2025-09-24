بعد 4 أشهر انفصال.. 25 صورة رومانسية جمعت إلهام عبدالبديع وزوجها

يسرا والعدل ونيللي كريم..17 صورة لـ نجوم الفن في سهرة خاصة على هامش"القاهرة

أعلنت الفنانة إلهام عبد البديع عودتها إلى زوجها الملحن وليد سامي، بعد انفصال 4 أشهر.

إلهام عبد البديع، أعلنت انفصالها عن وليد سامي في مايو 2025 بعد زواج استمر عامين، مؤكدة وقتها أن الطلاق وقع نتيجة "سوء تفاهم بسيط" وليس بسبب خلافات كبيرة.

الأزمة بدأت حينما انتشرت على السوشيال ميديا أنباء حول تحرير إلهام عبد البديع محضر ضد طليقها، بمطاردتها بسيارته أعلى محور 26 يوليو دائرة مركز كرداسة، لتخرج الفنانة وتنفي ما هو متداول.

ونشرت إلهام، فيديو عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وكتبت: "للتوضيح عن الأخبار الكاذبة والمنتشرة علي وليد سامي، لم يتم القبض عليه واللي حصل كان سوء تفاهم ومن يومين وخلص، وحقيقي أن تم الانفصال بنا واحنا بينا كل احترام والتقدير وأنا مشوفتش منه غير كل خير ربنا يسعده ويعملنا الصالح".

ونستعرض في التقرير التالي 25 صورة جمعت إلهام عبدالبديع وزوجها وليد سامي قبل الانفصال.

