"مش قصة حقيقية".. أحمد العوضي يكشف تفاصيل مسلسل "علي كلاي"

كشف الفنان أحمد العوضي تفاصيل مسلسل الجديد "علي كلاي" المقرر عرضه في دراما رمضان 2026.

وأكد العوضي أن قصة المسلسل ليست حقيقية وليست لها علاقة بالبطل محمد علي كلاي.

وأوضح في حديثه لبرنامج "عرب وود": "هو اسم المسلسل علي كلاي، وأنا مش أول واحد يعمل شخصية ملاكم، طبعا هبقى بطل ملاكمة في المسلسل، وهطرحه بشكل جديد، وبوعد الناس أن علي كلاي يعدي فهد البطل وحق عرب".

كانت آخر مشاركات أحمد العوضي في الدراما التلفزيونية بمسلسل "فهد البطل" وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025، وفي السينما بفيلم "الإسكندراني" عام 2024.

