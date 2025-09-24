"بنطلونك ساقط".. مي سليم تشارك جمهورها أحدث ظهور (صور)

شاركت الفنانة مي سليم جمهورها مجموعة صور جديدة من أحدث ظهور لها.

ونشرت الصور عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة كاجوال، ارتدت خلالها توب أبيض وبنطلون Low-rise باللون الرمادي.

وتفاعل الجمهور مع الصور بتعليقات متنوعة، أبرزها: "بنطلونك ساقط يا فنانة"، "حلويات"، "عسولة"، "البنطلون ساقط كده ليه"، "قمورة"، "شياكة".

يُذكر أن آخر أعمال مي سليم كان من خلال مشاركتها في مسرحية "المجانين" بطولة الفنان محمد هنيدي، والتي عُرضت ضمن فعاليات "موسم الرياض" بالمملكة العربية السعودية.

وتستعد مي سليم حاليًا للمشاركة في عدد من الأعمال الفنية المقبلة، من بينها مسلسل "السجل الأسود" بطولة خالد سليم، منذر رياحنة، هالة فاخر، ومحمد نجاتي، من تأليف ياسر بدوي، وإخراج جميل جميل المغازي.

