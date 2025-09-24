"خليك سعيد".. دينا الشربيني تخطف الأنظار في جلسة تصوير بالأبيض والأسود
كتب : سهيلة أسامة
تألقت الفنانة دينا الشربيني في أحدث جلسة تصوير لها بالأبيض والأسود، وشاركت الصور مع جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".
وظهرت دينا في الصور وهي مستلقية على الأرض تحمل كتابًا، مرتدية توب كاجوال بدون أكمام مع بنطلون فضفاض وحذاء رياضي.
وعلّقت دينا على الصور: "خليك سعيد باللي عندك وإنت بتسعى للي نفسك فيه".
يذكر أن دينا الشربيني تواصل خلال الفترة الحالية تصوير مشاهد فيلمها الجديد "طلقني" ويشاركها البطولة كريم محمود عبد العزيز، باسم سمرة، محمد محمود، هناء الشوربجي، محمود حافظ، ودنيا سامي، ومن تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج خالد مرعي.
