بعد حفلها بلندن.. إيهاب عبدالواحد يوجه رسالة لأنغام: "إنتي صوت مصر"

كتبت- نوران أسامة:

وجه الملحن إيهاب عبد الواحد رسالة شكر مؤثرة إلى الفنانة أنغام، بعد تألقها في أول حفل لها عقب أزمتها الصحية، والذي أُقيم بالقاعة الملكية في مسرح "ألبرت هول" بالعاصمة البريطانية لندن.

ونشر إيهاب صورة جمعته بأنغام من كواليس الحفل عبر حسابه على "إنستجرام"، وعلق: "شكرًا لثقتك في ألحاني وفني.. شكرًا لصوتك وإبداع أدائك وحضورك.. شكرًا لكونك جزء كبير ومهم من حكايتي".

وأضاف: "شكرًا إنك كنتِ السبب في حفر اسمي في التاريخ.. حمد الله على السلامة يا نغومة، كسرتي المسرح.. إنتي صوت مصر ونفتخر".

ويُعد هذا الحفل محطة فارقة في مسيرة أنغام بعد عودتها إلى جمهورها، حيث مثّل فرصة للتأكيد على محبة جمهورها ودعمهم الكبير لها في تجاوز أزمتها الصحية الأخيرة.

جدير بالذكر أن أنغام طرحت مؤخرًا أغنية جديدة بعنوان "سيبتلي قلبي"، تعاونت فيها مع الشاعر تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع نادر حمدي، وماستر طارق مدكور، وإخراج عادل جمال.