بعد إحيائها حفلًا غنائيًا.. أنغام توجه رسالة لـ تركي آل الشيخ

وجهت المطربة أنغام رسالة شكر للمملكة العربية السعودية بمناسبة العيد الوطني، والمستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، على رعايته حفلها الغنائي الأول بعد شفائها من الوعكة الصحية التي تعرضت لها مؤخرًا.

أحيت المطربة أنغام أولى حفلاتها الغنائية، في القاعة الملكية بمسرح "ألبرت هول" الإنجليزي الشهير، بـ لندن، بعد شفائها من الوعكة الصحية التي تعرضت لها مؤخرًا.

فور صعودها على المسرح صفق الجمهور بحرارة وبشكل كبير، مرحبين بعودة أنغام مرة آخرى، لتتحدث قائلة: "شكر كبير وامتنان وكل الحب والمحبة والأخوة الدائمة كل يوم وعلى مدار عمر الزمن كل الامتنان للمملكة العربية السعودية ولهيئة الترفية بالاخص، وخصوصا معالي مستشار تركي آل الشيخ لرعايته الحفلة، وباسم كل موسيقي نشكره على رعايته للحفلة ونقلها على قناة ام بي سي مصر".

ووصلت أنغام، إلى العاصمة الإنجليزية لندن، صباح الإثنين، بصحبة نجلها، ومديرة أعمالها راندا رياض.

اقرأ أيضا..

حسين فهمي: خالد النبوي يستحق التكريم و"القاهرة السينمائي" مستمر بدعم القضية الفلسطينية

أول حفل غنائي لـ أنغام بعد شفائها من الوعكة الصحية.. (صور وفيديو)