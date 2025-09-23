في أول ظهور على المسرح.. أنغام لجمهورها: "وجودكم ردلي صحتي"

كتب - معتز عباس:

وجهت المطربة أنغام رسالة لجمهورها والحاضرين في حفلها الغنائي المقام حاليًا في القاعة الملكية بمسرح "ألبرت هول" الإنجليزي الشهير، بـ لندن، وذلك بعد شفائها من الوعكة الصحية التي تعرضت لها مؤخرًا.

وفور صعودها على المسرح صفق الجمهور لـ أنغام بحرارة وبشكل كبير، مرحبين بعودتها مرة أخرى.

أعربت أنغام عن سعادتها بالعودة مرة آخرى لإحياء الحفلات الغنائية ومقابلة جمهورها، قائلة: "أنا شوفت السلامة وشوفت المحبة وشوفت الدعاء وشوفت الرعاية منكم، وجودكم وحضوركم النهادرة هو سلامتي وهو اللي ردلي صحتي ونور حياتي، متشكرة جدا لحضوركم النهاردة، الف شكر نورتونا".

ووصلت أنغام، إلى العاصمة الإنجليزية لندن، صباح أمس الإثنين، بصحبة نجلها، ومديرة أعمالها راندا رياض.

اقرأ أيضا..

شقيق ياسمين عبدالعزيز يعلق على غياب شقيقته عن حفل توزيع جوائز دير جيست

أول تعليق من بوسي بعد إخلاء سبيلها