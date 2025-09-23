نجل دينا يدعم والدته في افتتاح أول أكاديمية في مصر لتعليم الرقص الشرقي

تحتفل الفنانة والراقصة الاستعراضية دينا بافتتاح أول أكاديمية للرقص الشرقي مساء اليوم الثلاثاء، وذلك بأحد المولات الكبرى.

وحرص نجل الفنان دينا على الحضور ودعم والدته، والتقطا سويا العديد من الصور على الريد كاربت.

كما نشرت دينا عدد من مقاطع الفيديوهات عبر خاصية الاستوري على حسابها انستجرام، ظهرت خلالها وهي تحتفل وسط عدد من الأصدقاء.

أعلنت الراقصة الاستعراضية دينا عن إطلاق أول أكاديمية في مصر لتعليم الرقص الشرقي، إلى جانب تعليم رقصات أخرى من ثقافات مختلفة مثل اللاتيني والأفرو وغيرها.

وأكدت دينا أن الأكاديمية ليست معنية بالرقص الشرقي فقط، بل تختص بتعليم باقي أنواع الفنون، مثل التمثيل، وكتابة السيناريو، والعزف الموسيقي، والغناء.

تحدثت دينا عن هدف الأكاديمية، موضحة أنها لا تقتصر على تنمية المواهب الشابة، بل تهدف إلى تقديم تعليم احترافي معتمد لتخريج فنانين جدد قادرين على المنافسة على المستويين العربي والعالمي.

يذكر أن اخر مشاركات دينا الفنية كانت بمسلسل "إش إش" بطولة الفنانة مي عمر وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

