القاهرة الدولي للمونودراما يكرم اسم الفنان لطفي لبيب

منال الجيوشي

02:10 م 23/09/2025

لطفي لبيب

كتبت- منال الجيوشي

تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، يكرم مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما برئاسة الدكتور أسامة رؤوف، اسم الفنان القدير لطفي لبيب، الذي رحل عن عالمنا في 30 يوليو الماضي

وُلد الفنان القدير لطفي لبيب، بمحافظة بني سويف، وحصل على ليسانس الآداب من جامعة الإسكندرية، ثم التحق بمعهد الفنون المسرحية، بدأت مسيرته الفنية عام 1981 بمشاركته في مسرحية المغنية الصلعاء، كما شارك في مسرحية كلام خواجات عام 1984، الشحاتين عام 1985، الملك هو الملك عام 1988، سوق الحلاوة عام 1990، الرهائن عام 1998، حلو وكداب عام 2001، طرائيعو عام 2002، سي علي وتابعه قفة عام 2008 .

وشارك الفنان لطفي لبيب فى حرب أكتوبر ٧٣، وكان ضمن أبطال أول كتيبة عبَرَت القناة واقتحمت حصون العدو، وله العديد من الأعمال السينمائية والمسلسلات الناجحة، إلى جانب عدد كبير من الأعمال الإذاعية والسيت كوم .

لطفي لبيب القاهرة الدولي للمونودراما الدكتور أحمد فؤاد هنو

