اختتم مهرجان ميدفست مصر للأفلام القصيرة فعاليات دورته السابعة التي أقيمت تحت رعاية وزارة الثقافة في مقر الجامعة الأمريكية بالتحرير تحت عنوان "محطات"، بعد برنامج متنوع جمع بين العروض السينمائية والورش المتخصصة والمحاضرات وجلسات النقاش، إلى جانب مسابقات الأفلام والمشاريع السينمائية والتصوير الفوتوغرافي.

وحضر الحفل عدد كبير من الفنانين والعاملين في الصناعة، بينهم: الفنانة منى هلا، المنتجة شاهيناز العقاد، الناقد أندرو محسن.

وشهد حفل الختام إعلان لجنة التحكيم برئاسة مارييت ريسنبيك المديرة التنفيذية السابقة لمهرجان برلين السينمائي، والأعضاء المخرج مروان عمارة، الفنانة يسرا اللوزي، واستشاري العلاج النفسي ألفت علام، والمخرج سامح علاء نتائج المسابقة الرسمية للمهرجان وفاز فيها:

تنويه خاص: فيلم Persona – كوريا

تنويه خاص: فيلم Dissolution – الولايات المتحدة الأمريكية

جائزة الجمهور: فيلم آخر واحد – لبنان

جائزة أفضل مخرج مصري صاعد مقدمة من السفارة الفرنسية رحلة إلى مهرجان كليرمون فيرون فرنسا: فيلم السعودية رايح جاي

أفضل فيلم مصري: فيلم أربعين

أفضل فيلم: فيلم سكون

وفي كلمتها قالت رئيس لجنة التحكيم إنها سعيدة بالتجربة التي شاهدت خلالها على مدار أربعة أيام 32 فيلما، ودارت مناقشات حول هذه الأفلام مع زملائها أعضاء لجنة التحكيم وهو ما سمح لها بالتعرف على وجهات نظرهم ورؤيتهم هم أيضا للأعمال.

كما شهد ختام ميدفست إعلان نتائج منحة "من النص إلى الشاشة" لدعم المشاريع والأفلام الجديدة، وضمت لجنة التحكيم: الناقد أندرو محسن، المنتجة سوسن يوسف، والمخرجة هبة يسري، وأوضح أندرو محسن أن ٩ مشاريع وصلت إلى القائمة النهائية، واستفادت من النقاشات التي جرت مع لجنة التحكيم.

وجاءت الجوائز على النحو التالي:

الجائزة الأولى – منحة تطوير بقيمة 2500 دولار: مشروع عندما ينبح ليو (إخراج مريم نويهي – إنتاج رانيا زهرا)

الجائزة الثانية – منحة تطوير بقيمة 2500 دولار: مشروع مع الأسف يابا (إخراج أحمد عصام – إنتاج أنس رفعت)

الجائزة الثالثة – منحة إنتاج بقيمة 3000 دولار: مشروع آخر حبة (إخراج مارك حنين – إنتاج محمد حسن)

الجائزة الرابعة – منحة خدمات ما بعد الإنتاج بقيمة 5000 دولار: مشروع آخر حبة (إخراج مارك حنين – إنتاج محمد حسن)

الجائزة الخامسة – منحة خدمات ما بعد الإنتاج بقيمة 5000 دولار: مشروع فوق الشجرة (إخراج شيرين مجدي – إنتاج شادي سلامة)

الجائزة السادسة – منحة خدمات صوت لما بعد الإنتاج بقيمة 5000 دولار: مشروع لا تغلق الباب (إخراج مصطفى جربي – إنتاج أحمد الشماندي)

الجائزة السابعة – منحة توزيع بقيمة 500 دولار: مشروع لا تغلق الباب (إخراج مصطفى جربي – إنتاج أحمد الشماندي)

كما أعلنت لجنة تحكيم مسابقة التصوير الفوتوغرافي، برعاية فوجي فيلم، وعضوية عمرو عز الدين، سلمى الكاشف، وعبد الله صقر نتائج المسابقة وهي:

المركز الأول: إبراهيم قنديل

المركز الثاني: رانيا دعبس

المركز الثالث: شمس رضوان

وفي كلمته خلال الحفل الختامي، عبّر هشام الشاذلي مقدم الحفل عن إعجابه بفكرة المهرجان قائلاً إنه كان يحتار سابقًا في فهم العلاقة بين الطب والسينما، لكنه بعد حضوره لفعاليات ميدفست وجد أن السينما لا تقدم علاجا مباشرا للأمراض لكنها تفتح أفقًا للتوعية والإلهام وإلقاء الضوء على القضايا الإنسانية.

ووجّه د. مينا النجار، مؤسس ومدير ميدفست الشكر إلى جميع المشاركين والداعمين، مؤكدًا أن خروج المهرجان بهذا الشكل لم يكن أمرًا سهلًا، لكنه تحقق بفضل فريق العمل والإيمان المشترك بقوة السينما في فتح آفاق جديدة بين الفن والطب.

وكانت الدورة السابعة من ميدفست شهدت أكثر من 25 فعالية منها ٨ ورش عمل و٦ جلسات نقاشية، إلى جانب معرض للصور الفوتوغرافية، وتم خلالها تكريم الفنانة أمينة خليل والدكتورة منى الرخاوي تأكيدا من ميدفست مصر على الاحتفاء بإسهامات الفنانين والأطباء في تمكين الجمهور من فهم النفس البشرية وتعاملها مع تعقيدات الحياة.

يذكر أن ميدفست مصر انطلق للمرة الأولى عام 2017 كحدث سنوي يجمع بين صناع السينما والأطباء والمتخصصين النفسيين والجمهور في تجربة فريدة تمزج بين الفن والصحة من خلال عروض الأفلام من مصر والعالم، والحلقات النقاشية، وورش العمل؛ بهدف رفع الوعي المجتمعي بالصحة النفسية، وإبراز دور السينما في التعبير عن التحديات الإنسانية، وفتح مساحة للتفاهم في المجتمع.